اطلاق مشروع لإنتاج الزجاج في النجف

2024-05-23 14:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في محافظة النجف، الخميس، الأعمال التنفيذية في مشروع معمل الديار العراقية لإنتاج الزجاج. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني بارك إطلاق العمل بهذا المشروع المهم، وثمّن جهود هيئة المدن الصناعية ووزارة الصناعة، والجهات الأخرى الساندة، وأكد أنّ هذا المصنع ينفذ في مدينة صناعية من قبل مستثمر تولى توفير جميع الخدمات، كما تتهيأ المدينة الصناعية لاحتضان الصناعيين وتقديم الأرض والخدمات، وهي ميزة نطمح أن تُنفذ في كل المحافظات. وأشار السودراني إلى المشروع الجديد الذي يعد الأول لإنتاج الزجاج، وبطاقة 800 طن باليوم، ما تعني 25٪ من حاجة السوق المحلية، وسيعتمد المعمل على مادة السيليكا