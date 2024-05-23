استمرار مشكلة النفط والغاز بين بغداد واربيل منذ 17 عاما

2024-05-23 14:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

ازمة عدم تشريع قانون النفط والغاز مازالت مستمرة منذ اكثر من 17 عاما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، دون ادراج مسودة القانون على جدول أعمال مجلس النواب. قانون النفط والغاز... الازمة المستفحلة بين اقليم كوردستان والعراق، مازالت مستمرة منذ اكثر من 17 عاما، في حين ان بغداد لا تقبل بشروط اقليم كوردستان، ولايخضع الاقليم ايضا لمطالب بغداد. وتم إعداد مشروع قانون النفط والغاز أربع مرات منذ عام 2006، ولكن بسبب عدم اتفاق الجهات وبالاخص عدم اتفاق بغداد واربيل، لم يتم ادراج مسودة المشروع على جدول أعمال مجلس النواب، وهي بانتظار الاتفاقات السياسية. ويدور الخلاف الرئيسي بشأن قانون النفط والغاز