برلماني يقر بتعرض طريق التنمية لضغوطات دولية واقليمية.. ما السبب؟

2024-05-23 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف عضو مجلس النواب محمد الصهيود، اليوم الخميس، عن ضغوطات دولية واقليمية لافشال مشروع طريق التنمية، فيما اكد ان المشروع عراقي بحت وبدعم من اغلب دول العالم التي ستستفيد من انجاز هذا المشروع وقال الصيهود في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، انه هنالك العديد من الدول التي حاولت تغيير مسار طريق الحرير، مشيرا الى انه تم دفع اموال ضخمة جدا من اجل نقل المشروع الى احدى الدول وتابع، ان المشروع هو بمثابة المورد الاقتصادي المهم بعد اتمام انجاز، بظل سعي الحكومة الى تقليل الاعتماد على تصدير النفط، مبينا ان المشروع وصل الى خطوات متقدمة قبل الشروع بعملية التنفيذ على ارض الواقع وتابع الصيهود: ان اصرار العراق على تنفيذ طريق التنمية احد العوامل التي افشلت مخططات بعض الدول لضرب هذا المشروع، لافتا الى ان المشروع عراقي بحت وبدعم من اغلب دول العالم التي ستستفيد من انجاز هذا الطريق.