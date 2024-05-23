رئيس الوزراء يطلق حزمة من المشاريع الخدمية في محافظة النجف الأشرف

2024-05-23 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إطلاق حزمة من المشاريع الخدمية في محافظة النجف الاشرف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلق حزمة من المشاريع الخدمية في محافظة النجف الاشرف، بكلفة إجمالية تبلغ (555.808) مليار دينار".

المشاريع التي تم اطلاقها تضمنت:

■مشروع شبكات وخطوط ناقلة لمجاري حي النداء بكلفة 150 مليار دينار.

■ إعداد التصاميم والدراسات للطريق الحولي/ بحر النجف، وربطه بالطرق المؤدية إلى كربلاء بكلفة 10 مليارات دينار.

■ إعداد التصاميم والدراسات لتصميم انسيابية النقل في محافظة النجف بكلفة 20 مليار دينار.

■ مجاري مركز قضاء المناذرة بكلفة 71.750 مليار دينار.

■ مجاري ناحية القادسية بكلفة 14.370 مليار دينار.

■ مجاري ناحية الحيرة بكلفة 38.500 مليار دينار.

■ مجاري ناحية الحرية 27.900 مليار دينار.

■ مجاري ناحية العباسية بكلفة 32.250 مليار دينار.

■ مشروع مجاري محطة معالجة النجف/ المرحلة الثانية، بكلفة 140 مليار دينار.

■ ربط طريق المرور السريع كفل- القاسم/ الممر الثاني بطول 30كم، وبكلفة 51 مليار دينا