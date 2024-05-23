رئيس المحكمة الاتحادية يؤكد الحرص لإقامة علاقات مع المحاكم الدستورية الدولية

2024-05-23 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، اليوم الخميس، الحرص على إنشاء علاقات مع المحاكم الدستورية الدولية.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل، اليوم، سفير جمهورية الهند لدى بغداد براشانت بيساي في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد".

وأضافت أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا رحب بالسفير الهندي لدى بغداد"، مشيرة الى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها لتبادل الخبرات في مختلف الجوانب والتأكيد على حرص المحكمة الاتحادية العليا على إنشاء علاقات ثنائية مع المحاكم الدستورية الدولية لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لتطويره والاستفادة من تجارب المحاكم الدستورية المتراكمة وبما يسهم في البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة".

وأوضح السفير الهندي أنه "سيعمل على فتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين على مختلف الأصعدة لاسيما في مجال القضاء الدستوري"، مؤكداً "على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ِوحرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".