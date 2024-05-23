2024-05-23 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً لمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في النجف الأشرف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع يأتي للاطلاع على تفاصيل أوضاع الخدمات في محافظة النجف الأشرف".