وزير الداخلية: جميع إجراءات تأمين طريق الحج البري جيدة

2024-05-23 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، أن جميع إجراءات تأمين طريق الحج البري جيدة.

وقال الشمري خلال تفقد القطعات الأمنية المسؤولة عن تأمين الحماية لتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة في منفذ عرعر الحدودي، واطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع): "استقبلنا هذا اليوم حجاج بيت الله الحرام المتوجهين الى الديار المقدسة عبر منفذ عرعر"، مبيناً "أننا تفقدنا تأمين الطريق الرابط بين النخيب وعرعر".

وأكد أن "جميع الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قيادة عمليات كربلاء في تأمين الطريق جيدة".