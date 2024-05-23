2024-05-23 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 30 متهماً مطلوببين وفق مواد قانونية مختلفة بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في محافظة كركوك، نفذت عمليات نوعية منفصلة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على ثمانية مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب و(11) متهماً مخالفين لقانون الإقامة و(11) متهماً (مقامرين)".

وأضاف، "تم تدوين أقوال المطلوبين وفق المادة (4/1) إرهاب واعترفوا صراحة بقيامهم بالعديد من الأعمال الإرهابية في وقت سابق، كما أُحيل بقية المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".