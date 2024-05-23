2024-05-23 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، بإصابة 11 شخصاً بحوادث أمنية متفرقة في محافظات بغداد ونينوى وكركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "أربعة أشخاص أصيبوا بحادث سير على الجسر الخامس في مدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وأضاف، أن "خمسة اشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة احتراق سيارة مقابل قرية قزليار التابعة لناحية يايجي في محافظة كركوك".

وتابع، كما "شهدت محافظة بغداد حادث سير، أدى الى إصابة إمرأة وصاحب (تك تك) في مدينة الشعلة شرقي بغداد".