عودة ألف نازح من مخيم آشتي الى مناطقهم في صلاح الدين ونينوى

2024-05-23 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، عودة ألف نازح من مخيم آشتي الى مناطقهم في محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرتها إيڨان فائق جابرو، أعلنت عودة (935) نازحاً من مخيم (آشتي) آخر مخيمات محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وقضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأضافـت، أنه "بناءً على توجيهات الوزيرة، قامت كوادر الوزارة بتسليم (صكوك) المنحة المالية البالغة أربعة ملايين دينار للنازحين داخل المخيم، إضافة إلى السلع المعمرة (شاشة بلازما، طباخ، ثلاجة) والمواد الإغاثية على الأسر العائدة".

وأكدت جابرو بحسب البيان، أن "هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تشجيعاً للأسر النازحة في المخيمات على العودة الطوعية قبل موعد إغلاقها وانهاء ملف النزوح في 30 من شهر تموز المقبل".