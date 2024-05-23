2024-05-23 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محكمة جنح النجف الأشرف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على (فائد كاظم نون الشمري) رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف سابقاً"، مُنبّهاً إلى أنَّ "الحكم صدر على خلفيَّة تعاقد المُدان مع أحد المعامل؛ بالرغم من عدم امتلاك المعمل موافقاتٍ أصوليَّـة من وزارتي الصناعة والمعادن والصحَّة، فضلاً عن عدم خضوعه للرقابة الصحيَّة، لافتاً إلى أنَّ المعمل يقع بالقرب من المطار، إلا أنَّه في الحقيقة تمَّت إقامته داخله".

وأضاف المكتب أنَّ "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثّلين القانونيِّين لسلطة الطيران المدني ومطار النجف، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم توصَّلت إلى القناعة الكافية بإدانته فأصدرت حكمها غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، وقرَّرت الاحتفاظ لمطار النجف بحقّ مُراجعة المحاكم المُختصَّة للمُطالبة بالتعويض".