وزيرة الهجرة تعلن عودة نحو ألف نازح إلى مناطقهم الأصلية في صلاح الدين ونينوى

2024-05-23 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الخميس، عن عودة نحو ألف نازح من مخيم اشتي في السليمانية إلى مناطقهم الأصلية في صلاح الدين ونينوى.

وقالت جابرو في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "935 نازحاً في مخيم (اشتي) آخر مخيمات محافظة السليمانية، عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وقضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأكدت جابرو، أن "هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تشجيعاً للأسر النازحة في المخيمات على العودة الطوعية قبل موعد إغلاقها وإنهاء ملف النزوح في الـ 30 من شهر تموز المقبل".

وبناءً على توجيهات الوزيرة، قامت كوادر الوزارة بتسليم (صكوك) المنحة المالية البالغة أربعة ملايين دينار للنازحين داخل المخيم، إضافة إلى السلع المعمرة (شاشة بلازما، طباخ، ثلاجة) والمواد الإغاثية على الأسر العائدة.