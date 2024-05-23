برشلونة يراقب نجم أتالانتا لضمه الى صفوف فريقه

2024-05-23 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يراقب برشلونة، أحد أبرز مواهب فريق أتالانتا الإيطالي، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحضر المدير الرياضي لبرشلونة ديكو، برفقة بويان كيركيتش نهائي الدوري الأوروبي، الذي توج به أتالانتا بالفوز بثلاثية نظيفة على باير ليفركوزن، وجذب انتباهه اللاعب البرازيلي إيديرسون، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة، "أبهر لاعب وسط الفريق الإيطالي الجميع بتأثيره في المباراة وكيفية تحكمه في لاعبين مثل فيرتز أو بالاسيوس، وأخذ ديكو ورفاقه ملاحظات جيدة في وقت يتعين فيه العثور على لاعب وسط".

يذكر أن اللاعب البرازيلي تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو، لكن ناديه حدد له قيمة تصل إلى 50 مليون يورو وفي الدوري الإنجليزي الممتاز بدأت الأندية في المنافسة للتعاقد معه وعلى رأسها مانشستر يونايتد.

وخلال هذا الموسم، لعب إيديرسون 52 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، ومع المستوى المميز الذي قدمه، تم استدعاؤه لقائمة منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف.



