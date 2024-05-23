الثامنة تكشف رد حكومة الاقليم على طيف سامي

2024-05-23 15:06:52 - المصدر: قناة الثامنة

وصف مصدر في مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، كتاب وزيرة المالية العراقية الموجه الى حكومة اقليم كوردستان، بالذريعة السياسية. وقال المصدر لقناة الثامنة ان ذرائع العراق، سياسية، وحكومة الاقليم ملتزمة بالقرارات بحسب قانون الموازنة، مؤكدا على استعدادهم لتسليم 50% من الايرادات الداخلية والنفطية، في حال ارسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة كاملة. واضاف ان بغداد ترفض استلام النفط من إقليم كردستان في الوقت الحاضر، على الرغم من اقرارنا تسليم النفط اليها. واتهمت وزارة المالية العراقية في كتابها، إقليم كوردستان بمخالفة قانون موازنة 2023 وعدم التزامه بتسليم كافة الإيرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية. ومن جانبه صرّح قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء