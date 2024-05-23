2024-05-23 15:06:52 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة. وأكد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان حول قرار الحكم الصادر في القضيَّة التي تـولَّت الهـيئة التحقـيق فيها وأحالتها إلى القضاء، “إصدار محكمة […]

ظهرت المقالة 3 سنوات.. النزاهة: حكم غيابي بالسجن المشدد بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق أولاً على ايشان.