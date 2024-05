2024-05-23 15:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الخميس، تعرض ذي قار لمنخفض جوي قادم شبه الجزيرة العربية، تتحول الرياح يوم غد الى جنوبية شرقية. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “الحرارة العظمى التي ستشهدها المدينة سترتفع لتسجل 43 درجة مئوية ، فيما ستسجل درجات الصغرى...

The post الحرارة ترتفع.. منخفض جوي يضرب ذي قار ويوصل حرارتها لـ 43 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.