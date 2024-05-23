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إجرام ذي قار تطيح بثلاثة متهمين بقضايا خطف في الجبايش

إجرام ذي قار تطيح بثلاثة متهمين بقضايا خطف في الجبايش
إجرام ذي قار تطيح بثلاثة متهمين بقضايا خطف في الجبايش
2024-05-23 15:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الخميس، أن مفارز شعبة مكافحة إجرام الجبايش التابعة لها وبالاشتراك مع الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين مطلوبين بقضايا خطف في المحافظة. وذكر بيان للشرطة، ورد إلى “شبكة أخبار الناصرية”، أن “القوات الأمنية ألقت القبض على 3 متهمين...

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