السوداني: تم رصد 5 تريليونات دينار لتسديد مستحقات المزارعين

2024-05-23 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رجال الأعمال إلى استثمار الضمانات السيادية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية في العراق.

وقال السوداني خلال ترأسه اجتماعاً لمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية، في محافظة النجف، إن "مؤشرات الموسم الزراعي تؤكد التنامي بالإنتاج".

وأضاف أنه "تم رصد 5 تريليونات دينار لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين"، مشيرا إلى أن "العراق على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية".