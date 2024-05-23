2024-05-23 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي رياض القريشي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، حدوث انخفاض بدرجات الحرارة في عموم البلاد بدءًا من السبت المقبل.

وقال القريشي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "العراق سيشهد يوم السبت المقبل دخول كتلة معتدلة تساهم في تلطيف الأجواء قادمة من حوض شرق المتوسط، مما تؤدي إلى انخفاض جزئي في درجات الحرارة من 3-4 درجات في عموم مناطق البلاد".

واضاف، أن "الرياح ستكون شمالية غربية تؤدي الى بروز كتل غبارية متوسطة التأثير، وستكون مركزة ضمن المناطق الشمالية والغربية من البلاد".

واشار القريشي الى أن "التغير في درجات الحرارة سيستمر 3 أيام، وبعدها ستعود درجات الحرارة للارتفاع لتلامس نهاية الأربعينات خاصة في بعض المدن الجنوبية".

وتابع، أن "دخول موسم الصيف وعمودية الشمس تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات أعلى".