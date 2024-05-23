الكشف عن تحركات "داعشية" في المناطق المفتوحة بطوزخورماتو- عاجل

2024-05-23 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف مسؤول محلي في صلاح الدين، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، عن الوضع الامني في ثاني أكبر أقضية المحافظة.

وقال قائممقام قضاء طوزخورماتو حسن زين العابدين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القراءة موضوعية للمشهد الأمني في قضاء طوزخورماتو تدلل بأن مستوى الخروقات منخفض والأوضاع مستقرة قياسا بالسنوات الماضية مع سيطرة القوات الامنية بمختلف عناوينها سواء الجيش والشرطة والحشد الشعبي على القواطع".

وأضاف زين العابدين، أن "المناطق المفتوحة بين قضاء طوزخورماتو ومناطق داقوق لاتزال تشهد نشاطا لبعض خلايا داعش الإرهابي بين فترة وأخرى لكنها لا تخرج عن نطاق السيطرة في ظل جهود امنية مشتركة لمكافحتها ودرء مخاطر الإرهاب فيها".

وأشار الى أن "80% من نازحي طوزخورماتو عادوا الى مناطقهم والسعي مستمرة لإعادة ما تبقى ومنها قرية حليوات بسبب تدمير البنى الخدمية ما يستدعي تمويل حكومي لمشاريع إعادة الاعمار لضمان عودة الأهالي اليها".

وتعرضت القرى في قضاء طوزخورماتو عام 2014 إلى دمار كبير، الأمر الذي حال دون عودة سكانها النازحين إلى مناطقهم، وهذا الأمر يحتاج إلى حملة جادة لإعادة إعمار تلك القرى المدمرة.

وفي وقت سابق أطلقت وزارة الدفاع العراقية عملية أمنية، وُصفت بالكبرى، في محافظة صلاح الدين رداً على هجوم شنّه عناصر داعش، على موقع للجيش العراقي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم ضابط كبير.