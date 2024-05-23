رئيس شبكة الإعلام يبحث مع السفير الأذربيجاني التعاون الإعلامي المشترك

2024-05-23 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد سميسم

تصوير: علي هاشم

بحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي السفير الأذربيجاني لدى العراق نصير ممدوف، في مبنى الشبكة وسط بغداد.

وأعرب رئيس الشبكة خلال اللقاء عن رغبته "في توثيق التعاون المشترك بالمجال الإعلامي بين العراق وأذربيجان"، مؤكداً "ضرورة التواصل المثمر بين الطرفين في تذليل العقبات وتطوير الخبرات".

فيما أكد السفير الأذربيجاني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أذربيجان تربطها علاقات تأريخية ودينية وثقافية مشتركة مع العراق متأصلة منذ سنين"، مشيراً الى "أننا ناقشنا مع رئيس الشبكة سبل تطوير مجال الإعلام بين البلدين وتهيئة توقيع مذكر التفاهم في هذا المجال والتي ستنجز مستقبلاً".

وأعرب السفير عن رغبة بلاده " في تطوير العلاقات وتوطيد التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين".