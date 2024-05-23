رئيس الوزراء: العراق على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية

2024-05-23 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المضي في استكمال المشاريع الخدمية المتلكئة في محافظة النجف الاشرف، فيما نوه إلى مضي العراق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الأساسية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، في مبنى محافظة النجف الاشرف، اجتماعاً لمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية، جرى خلاله استعراض واقع الخدمات في المحافظة، وأبرز المشاكل والعقبات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع الخدمية".وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان أنّ "الحكومة وضعت نصب أعينها استحقاقات المواطن، عند إعدادها البرنامج الحكومي، وجعلت الخدمات الأساسية الضرورية ضمن أهمّ الأولويات، خصوصاً مشاريع البنى التحتية المتلكئة والمتوقفة، التي تخصّ قطاعات الصحة والتربية وغيرها، بسبب ظروف الحرب والإرهاب، وحالة عدم الاستقرار".وأوضح، "هناك ضغطاً على الخدمات والبنى التحتية بكل قطاعاتها في المحافظة، لأسباب مختلفة، أهمها وفود الزائرين للنجف الأشرف".وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع: "ننظر إلى الخدمات ابتداءً من زاوية المشاريع المتلكئة، التي يعود بعضها إلى عام 2008، مثل مشروع محطة المعالجة"، مبينا إن "بقاء المشاريع المتلكئة يتسبب باندثارات وتغيير في الأسعار يرهق كاهل الدولة".واستطرد، أن "الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يشكلون فريقاً واحداً"، منوها أن "الناخب للحكومات المحلية ينتظر نتائج مشاركته في الانتخابات، وزيارة المحافظة تهدف إلى وضع حلول للمشاكل، ولا نريد تكرار الأعذار نفسها بعد شهر أو شهرين".وأضاف، "نتابع أدق التفاصيل ونضع الحلول، ولدينا تخصيصات مالية مرصودة، إلّا أننا محكومون بموازنة وتخصيصات، والقدرة على صرف هذه التخصيصات، ولن ندع المشاريع تتوقف في أي محافظة، وإنجاز المشاريع سيغير من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة".وتابع، أن "زائري المدينة القديمة من كل أنحاء العالم، ويجري قياس مستوى الخدمات بالمحافظة في ضوء ما يتوفر في هذه المنطقة من المدينة"، منوها أن "الاستثمار في محافظة النجف ضرورة لتنمية المدينة الصناعية واستكمالها من مختلف النواحي".ودعا رئيس الوزراء "رجال الأعمال إلى استثمار الضمانات السيادية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية"، لافتاً الى أن "مؤشرات الموسم الزراعي تؤكد التنامي بالإنتاج، وتم رصد 5 تريليونات دينار لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين، والعراق على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية".