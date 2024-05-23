رئيس الوزراء: حسمنا إشكاليات المشاريع المتلكئة وحددنا موعد افتتاح مستشفى الحكيم بالنجف الأشرف

2024-05-23 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن حسم جميع إشكاليات المشاريع المتلكئة في محافظة النجف الاشرف، فيما أشار الى انه تم تحديد عام 2025 موعداً لافتتاح مستشفى الحكيم في المحافظة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف الاشرف مع المحافظ يوسف مكي كناوي وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رؤيتنا الى محافظة النجف الأشرف تعتمد على رمزية هذه المدينة العظيمة بتاريخها وتراثها فضلا عن وجود المرقد الشريق"، مبينا ان "على الحكومة الاتحادية بذل كل المساعي والجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية ودعم عمل الحكومة المحلية".

واضاف ان "برنامج الحكومة يركز بالدرجة الاساس على الخدمات"، مشيرا الى ان "البرنامج الخدمي واكمال المشاريع الخدمية المتلكئة والمستمرة منذ سنوات هي احد الملفات الموروثة ولابد من انهائها لان بقاء هذه المشاريع هو الاستنزاف والاندثار اضافة الى الكثير من القضايا المالية التي تزيد بكلفة المشروع قياسا الى قيمته الحقيقة".

واكد ان "جزءا مهما من الزيارة والنقاشات التي جرت في الاجتماع الموسع هو مراجعة للمشاريع المتلكئة ومنه مشروع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتم حسم جميع الاشكالات ومنحنا الموافقات وحددنا مواعيد لاكمال هذه المشاريع وحخصوصا مستشفى الحكيم الذي وجدنا قفزة كبيرة في العمل من قبل الشركة المنفذة قياسا للمخطط، حيث كانت هناك اشكالات مالية ووجهنا باجراء مناقلة"، موضحا انه "تم تحديد بداية عام 2025 موعداً لافتتاح المستشفى".

وتابع ان "مشروع محطة المعالجة والتي هي عبارة عن اربعة محطات معالجة ضمن مشروع متكامل، حيث بدأ الحديث مع وزير الاسكان للتهيوء والمباشرة بالمرحلة الاولى"، موضحا انه "تمت مراجعة المشاريع في كل القطاعات ومنها التربوية".

واكد انه "تم وضع حجر الأساس لأول مشروع لإنتاج الزجاج الأول من نوعه بالعراق ويغطي 25% من حاجة البلاد"، لافتا الى ان "المدينة الصناعية التي تم زيارتها تخضع لخطة تطوير من قبل المستثمر".

وبين ان "هناك تخصيصات سابقة للأمن الغذائي المتبقي منها للمحافظة أكثر من 300 مليار دينار"، موضحا ان "مشاريع البنى التحتية أولوية الحكومة والمحافظة، ولا يمكن أننا في العام 2024 هنالك مدن تفتقد الخدمات".

واشار الى انه "تم وضع تمويل 10 مشاريع بالنجف الأشرف بقيمة 555 مليار دينار"، لافتا الى ان "للمدينة القديمة خصوصية ووجود الزائرين فيها، حيث خصصنا مشروع تنظيفات بقيمة 7 مليارات لثلاث سنوات".

وذكر انه "تم الايعاز بالتعاقد مع شركة للتطوير الحضري للمدينة والتراث بقيمة 20 مليار دينار"، مؤكدا "الاتفاق على قيام المحافظة بالتعاقد مع شركة متخصصة لتطوير مطار النجف الأشرف الدولي".

وشدد رئيس الوزراء ان "هدفنا تطوير المطارات وتطبيق خطة مطار بغداد مع مطار النجف الأشرف".