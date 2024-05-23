الاستخبارات تقبض على 30 مطلوب في كركوك

2024-05-23 16:12:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على (30) متهما مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة كركوك ثمانية منهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهـاب. وذكرت الوكالة في بيان تلقى الثامنة نسخة منه، ان، مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـاب والجـريمة المنظمة في محافظة كركوك عمليات نوعية منفصلة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت خلالها عن القاء القبض على ثمانية مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب و(11) متهماً مخالفين لقانون الاقامة و(11) متهماً (مقامرين). وأضاف، انه "تم تدوين اقوال المطلوبين وفق المادة (4/1) ارهـاب واعترفوا صراحة عن قيامهم بالعديد من الاعمال الارهـابية في وقت سابق،