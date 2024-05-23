2024-05-23 16:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أيدت محكمة النقض حكم الجنايات الصادر بحبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بحيازة الحشيش بقصد التعاطي، بعد رفض الطعن المقدم منها. كانت محكمة أول درجة قضت بحبس منة شلبي سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي […]

ظهرت المقالة الحكم بحبس الممثلة المصرية منة شلبي لمدة عام أولاً على ايشان.