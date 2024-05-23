2024-05-23 16:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت جامعة سومر، يوم الخميس، ما أوردته وكالة شفق نيوز، حول اعتقال احد أساتذتها بتهمة ابتزاز الطالبات بقضايا "جنسية" مقابل النجاح.

وقالت الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "ترفض اي مساس بسمعة الجامعة واساتذتها وتقف بشكل كامل مع الاجراءات القانونية والإدارية المتبعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مضيفة أن "عملية اعتقال استاذ في كلية العلوم من قبل إحدى الجهات الأمنية هو إجراء طبيعي وضمن الضوابط والإجراءات القضائية كونها مستندة إلى شكوى ووجود خصومة سابقة".

وأعلنت الجامعة "دعمها سلطة القضاء في كل ما يراه مع التأكيد على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته"، كما أكدت تشكيلها لجنة داخلية للتحقيق في ملابسات تلك الاتهامات ومدى صحتها لاتخاذ الاجراء المناسب حال ثبوتها او نفيها".

واشارت الجامعة، الى "احتفاظها بحقها الشرعي في مقاضاة كل من اساء إلى سمعة الجامعة وتدريسيها دون الاستناد إلى دليل مادي وقبل بت القضاء بحكمه او ثبوت تلك الاتهامات من عدمها".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، باعتقال رئيس قسم علوم الحاسوب في كلية الحاسوب بجامعة سومر بعد اتهامه بمساومة وابتزاز عدد من الطالبات داخل الجامعة بقضايا "جنسية" مقابل النجاح.

وبين المصدر، ان "المتهم تم احالته للتحقيق، لغرض اكمال الاجراءات القانونية بحقه".

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي بالسجن 15 سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد الشاوي إثر إدانته بإبتزاز الطالبات ايضاً بقضايا جنسية، وانتشار مقطاع فيديو توثق ذلك.