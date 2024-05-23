هل سيمر مشروع طريق التنمية عبر اقليم كوردستان؟

2024-05-23 16:40:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال وزير النقل والاتصالات في اقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا، يوم الخميس، إن مشروع طريق التنمية سيمر عبر الإقليم ومنه الى تركيا وأوروبا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المدير العام للسكك الحديدية العراقية يونس الكعبي عقد اجتماع انعقد بين وفد من وزارة النقل الكوردستانية، وآخر من وزارة النقل العراقية مع شركة استشارية إيطالية اليوم في أربيل لبحث مسار طريق التنمية. وقال عبدوكا خلال المؤتمر، إن وفد وزارة النقل العراقية قد وافق على مقترح الوزارة وحكومة الاقليم بان يمر مشروع طريق التنمية عبر كوردستان. وأضاف أن هذا المشروع بمروره من اقليم كوردستان سيختصر 32 كيلومترًا من الطريق، فضلا عن أنه سيكون أقل تكلفة وأكثر أمانًا. من جهته قال يونس الكعبي خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن المشروع يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ويمتد الى محافظة نينوى بطول 1200 كيلومتر، وثم من شمال نينوى مرورا بإقليم كوردستان ومن ثم إلى الحدود العراقية التركية، مردفا بالقول إنه لم يتبق سوى خطوات قليلة لتنفيذ المشروع. وأكد السعي لربط إقليم كوردستان ومحافظة كركوك بالسكك الحديدية في البلاد. جدير بالذكر أن مشروع طريق التنمية هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج. وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليار للطريق السريع، و10.5 مليار لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.