فريق الجهد الخدمي يفتتح منطقة دوانم الشعلة بعد تأهيلها

2024-05-23 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الخميس، افتتاح منطقة دوانم الشعلة بعد تأهيلها.وقال الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الافتتاح تم بحضور وكيل وزير الكهرباء نزار قحطان و مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية ضياء الدين ناظم وسيف سامي العسافي مدير عام شركة آشور للمقاولات العامة والمهندس عبد الرزاق المالكي مسؤول فريق بغداد للجهد الخدمي والهندسي ومدير عام شركة حمورابي".وأضاف، أن "الافتتاح بدأ بكلمات الشكر والثناء المهداة من شيوخ ووجهاء المنطقة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجهد الخدمي والهندسي الذي أحدث طفرة نوعية لخدمات المنطقة التي تعتبر من المناطق التي لم تدخلها الخدمات من قبل حيث تم تأهيل 140 شارعا بمختلف الأطوال فضلا عن أعمال الكهرباء والمقرنص والبنى التحتية".