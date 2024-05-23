بيان من جامعة سومر بعد اعتقال تدريسي بتهمة "الابتزاز الجنسي"

2024-05-23 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





اعلنت جامعة سومر في محافظة ذي قار، اليوم الخميس (23 ايار 2024)، تشكيل لجنة تحقيق داخلية في قضية اعتقال رئيس قسم الحاسوب بكلية علوم الحاسبات في الجامعة، بتهمة الابتزاز الجنسي، فيما توعدت بمقاضاة من يسيء لسمعة الجامعة وتدريسيها قبل التحقق من اثبات التهمة.





وقالت الجامعة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الوقت الذي تسعى فيه جامعة سومر وكادرها المتقدم ومنتسبيها الى الاستمرار في ارتقاء سلم النجاح وقطف ثمار الجهود العلمية والأكاديمية المتميزة، فانها ترفض بذات الوقت اي مساس بسمعة الجامعة واساتيذها وتقف بشكل كامل مع الاجراءات القانونية والإدارية المتبعة وزارة في التعليم العالي والبحث العلمي".





وبينت ان "عملية اعتقال استاذ في كلية العلوم من قبل إحدى الجهات الأمنية هو إجراء طبيعي وضمن الضوابط والإجراءات القضائية كونها مستندة إلى شكوى ووجود خصومة سابقة"، مبينة ان "الجامعة تدعم سلطة القضاء في كل ما يراه مع التأكيد على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته".





وأكدت الجامعة انها "كسياق ثابت شكلت لجنة داخلية للتحقيق في ملابسات تلك الاتهامات ومدى صحتها لاتخاذ الاجراء المناسب حال ثبوتها او نفيها، كما تحتفظ الجامعة بحقها الشرعي في مقاضاة كل من اساء إلى سمعة الجامعة وتدريسيها دون الاستناد إلى دليل مادي وقبل بت القضاء بحكمه او ثبوت تلك الاتهامات من عدمها".



