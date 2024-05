جامعة سومر تشكل لجنة للتحقيق بملابسات اتهام أحد أساتذتها وتؤكد: سنقاضي من يسيء لسمعتنا

2024-05-23 17:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية أعلنت جامعة سومر في ذي قار، اليوم الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق بملابسات اتهام أحد اساتذتها بـ”ابتزاز طالبة”، فيما أكدت دعمها لسلطة القضاء وعزمها على مقاضاة من يسيء لسمعة الجامعة. وذكرت الجامعة في بيان ورد لـ”شبكة اخبار الناصرية”، أنها “ترفض اي مساس بسمعة الجامعة واساتذتها وتقف بشكل كامل...

