بلومبيرغ: كابينة السوداني عرقلت استئناف نفط الاقليم

2024-05-23 17:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني غير مستعد لتعديل عقود شركات النفط في إقليم كوردستان. وكشفت الوكالة ان السوداني غير مستعد لتعديل عقود شركات النفط في الإقليم، ما أدى توقف المفاوضات لاستئناف تصدير نفط الاقليم. واشارت الى ان كابينة السوداني وصفت شركات إنتاج النفط بالعائق أمام تصدير نفط إقليم كوردستان، ومصرة على توافق نفقات انتاج النفط في الاقليم، مع تعليمات وزارة النفط العراقية. وبحسب عقود النفط في إقليم كوردستان، تحصل الشركات على 23 دولاراً للبرميل الواحد، أما في العراق يصل المبلغ الى ستة دولارات، وهذا أحد أسباب ارتفاع تكلفة الاستثمار النفطي في إقليم كوردستان مقارنة