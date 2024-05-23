سبعة قتلى على الأقل في قصف روسي على خاركيف

2024-05-23 17:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

أودى قصف صاروخي روسي بسبعة أشخاص على الأقل الخميس في خاركيف، شمال شرق أوكرانيا، حيث يشنّ الجيش الروسي هجوما منذ نحو أسبوعين. وقال مكتب المدعي العام الإقليمي على تلغرام، إن ضربة جديدة الخميس على خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد والعاصمة الإقليمية، تسببت في مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين. بحسب السلطات الأوكرانية، فإن هذه المدينة التي كان عدد سكانها قبل الغزو 1,5 مليون نسمة، تعرضت في الصباح لقصف بـ15 صاروخا. كما أصيب سبعة أشخاص في هجوم على وسط مدينة ليوبوتين الواقعة غرب خاركيف، وهو هجوم أدى أيضا إلى تدمير متنزه ومتاجر ومركبات، وفقا لمكتب المدعي العام الإقليمي. وتحدث