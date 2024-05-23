2024-05-23 17:30:06 - المصدر: مصرف التنمية الدولي

مصرف التنمية الدولي يدعو زبائنه للمشاركة في حملة بطاقة Visa لحضور أولمبياد باريس 2024

[بغداد، العراق – 23 مايو 2024]

يسر مصرف التنمية الدولي أن يذكر زبائنه الكرام بفرصة العمر لحضور دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس. بالتعاون مع Visa، أطلق المصرف حملة حصرية تمنح الزبائن فرصة الفوز برحلة لا تُنسى إلى باريس، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة الألعاب الأولمبية. بدأت الحملة في 25 أبريل 2024، وستستمر حتى 21 يونيو 2024، مما يمنح الزبائن وقتًا كافيًا للمشاركة والاستفادة من هذه الفرصة الفريدة.

كيفية المشاركة:

للمشاركة في السحب، يجب على الزبائن إصدار واستخدام بطاقة Visa الخاصة بأولمبياد باريس في المعاملات الإلكترونية والدولية. لمعرفة المزيد عن شروط واحكام المسابقة يرجى زيارة موقع مصرف التنمية :

تفاصيل الحملة:

• يمكن لكل زبون تجميع ما يصل إلى 500 فرصة خلال فترة الحملة.

• يحق للزبون الفوز مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة، بغض النظر عن عدد البطاقات المؤهلة التي يحملها.

• لا تعتبر عمليات السحب النقدي من بطاقة الخصم ضمن نطاق الحملة.

• سيتم إجراء السحب في 20 يونيو 2024.

• الجوائز غير قابلة للتحويل.

• يجب على الفائز أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول.

• يتحمل الزبون جميع الإجراءات والمصاريف الخاصة باستخراج الفيزا للسفر إلى فرنسا.

• تستثنى جميع المعاملات التجارية وبطاقات الشركات من الحملة.

الجوائز تشمل:

• تذاكر ذهاب وعودة الى باريس.

• الإقامة لمدة 4 ليالي في فندق 4 نجوم "فندق ذي هكستن باريس The Hoxton Paris".

• 3 تذاكر لمباريات مختارة (فئة ب).

• بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 400 دولار للشخصين.

• دخول إلى صالات Visa Everywhere في الفندق.

• النقل من وإلى المطار/محطة القطار في باريس بواسطة Motorcoach.

• إفطار يومي ووجبات خفيفة متاحة في الفندق.

• بطاقة مترو باريس للتنقل من وإلى المباريات.

• جولة لمعالم باريس مع بطاقة "Paris Tourist Pass".

• هدية بقيمة 400 دولار.

• دعم صحي وتأمين خلال الرحلة.

ملاحظات هامة:

• يحتفظ البنك بحقه في اختيار المؤهلين بناءً على المعلومات المتوفرة عند تاريخ اتخاذ القرار، ويعتبر قرار البنك نهائياً.

• يحق للبنك إنهاء هذه الحملة في أي وقت مع إشعار الزبائن بأي من الطرق المتاحة.

ندعو جميع زبائننا الأعزاء للمشاركة في هذه الحملة المميزة والاستفادة من فرصة الفوز برحلة استثنائية لحضور دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس. بادروا الآن بإصدار واستخدام بطاقة Visa الخاصة بكم لتحقيق حلمكما بمشاهدة الألعاب الأولمبية مباشرة في باريس.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة فروعنا أو موقعنا الإلكتروني.