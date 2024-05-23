رئيس الوزراء يلتقي نواب محافظة النجف الأشرف ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة

2024-05-23 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعالتفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، نواب محافظة النجف الأشرف ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي أعضاء مجلس النواب عن محافظة النجف الأشرف ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، بحضور المحافظ".