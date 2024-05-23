القائد العام يؤكد ضرورة تطوير العمل الاستخباري والأمني في محافظة النجف الأشرف

2024-05-23 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ضرورة تطوير العمل الاستخباري والأمني في محافظة النجف الأشرف.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السوداني ترأس اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة النجف الأشرف، بحضور محافظ النجف ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة".وقال رئيس الوزراء- بحسب البيان - إن "الاستقرار الأمني للنجف الأشرف له أهمية كبيرة؛ لما تمثله من مكانة دينية وتاريخية واجتماعية وحضارية وثقافية"، لافتاً إلى "ضرورة تطوير القدرات الفنية والميدانية للأجهزة الأمنية في المحافظة".وشدد على "ضرورة أن يتوازى العمل الأمني مع حركة البناء والإعمار والتنمية في العراق"، مؤكداً على، "ضرورة عدم المجاملة في الملفّ الأمني لحساسيته وبذل أعلى درجات الجهد الاستخباري لتحقيق الأمن".ووجه القائد العام، بـ "الاهتمام بالمنتسبين وشؤونهم والوقوف على احتياجاتهم، بما يجعلهم في أعلى درجات الجاهزية لأداء مهامّهم والتعامل مع جميع الحالات؛ لتحقيق استمرارية الأمن، كما وجه بوجوب التعامل بشكل لائق مع المواطنين وعكس صورة ناصعة ومضيئة عن الدولة وأجهزتها الأمنية".