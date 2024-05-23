2024-05-23 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ضرورة تطوير العمل الاستخباري والأمني في محافظة النجف الأشرف، فيما شدد على عدم مجاملة أحد في الأمن، خلال ترؤسه اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ “إيشان”، إن “السوداني ترأس اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة النجف الأشرف، بحضور […]

ظهرت المقالة السوداني لقادة أمن النجف: لا تجاملوا أحداً على حساب المحافظة أولاً على ايشان.