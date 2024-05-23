2024-05-23 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر من داخل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، بأن عناصر المقاومة، استهدفوا أهدافاً حيوية في الأراضي المحتلة. ونقلت مواقع مقرّبة من الفصائل، أن “المقاومة الإسلامية في العراق، تبنت استهداف أهداف حيوية في ميناء حيفا، بصواريخ الأرقب (كروز مطور)”. وأشارت إلى أن “الاستهداف بالصاروخ المطور، ضرب محطة كهرباء حيفا وخزانات غاز حيفا”.

ظهرت المقالة فصائل عراقية تتبنى قصف “أهداف حيوية” في الأراضي المحتلة أولاً على ايشان.