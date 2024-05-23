رئيس الوزراء يلتقي شيوخ عشائر ووجهاء محافظة النجف الأشرف

2024-05-23 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، شيوخ عشائر ووجهاء محافظة النجف الأشرف خلال زيارته للمحافظة.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراءمحمد شياع السوداني يلتقي شيوخ عشائر ووجهاء محافظة النجف الأشرف، ضمن زيارته للمحافظة".