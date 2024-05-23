وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة يثنيان على جهود تأمين طريق الحجاج

2024-05-23 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأثنى وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الحماية لتفويج الحجاج عبد الأمير الشمري والفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الخميس، على جهود تأمين طريق الحجاج وذلك بعد وصولهما إلى المقر المسيطر في النخيب وعرعر.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الحماية لتفويج الحجاج عبد الأمير الشمري والفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة وصلا إلى المقر المسيطر في النخيب وعرعر؛ لتفقد الطريق الصحراوي الذي يبلغ طوله أكثر من 400 كيلومتر وملاحظة انتشار القطعات وتوزيعها لتأمين الحماية للحجاج".وأضافت، أن "وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة أثنوا على الدور الكبير الذي تقوم به القطاعات الأمنية وما تقدمه كل كوادر هيئة الحج العليا من خدمات وتسهيلات مميزة ومتطورة والانسيابية والارتياح الكبير الذي أبداه الحجاج لانتشار القطعات على طول الطرق وتوفر الخدمات ومحطات الاستراحة والسرعة العالية بإجراءات المنافذ التي لا تستغرق سوى دقائق".