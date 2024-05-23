ريال مدريد.. اللاعبون يحاولون إقناع كروس بالعدول عن قراره

2024-05-23 18:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير إعلامية أن لاعبي ومسؤولي ريال مدريد الإسباني حاولوا إقناع توني كروس بالعدول عن قرار الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وسيكون هذا الأسبوع مخصصا بلا شك "للحداد والاحتفال" بمغادرة كروس، البالغ من العمر 34 عاما.

وقال موقع "فوتبول إسبانيا" إن تذاكر المباراة الأخيرة لكروس في "سانتياغو برنابيو" ضد ريال بيتيس بيعت كلها، مشيرا إلى أن زملاءه في النادي الملكي حاولوا تغيير رأيه بشأن الاعتزال، وهو ما اعترف به داني كارفاخال.

وذكر كارفاخال: "حاولنا. لقد حاولنا. لكن الأمر معقد. يوم الإثنين كنا نعلم بالفعل أنه لن يستمر. لم نكن نعلم أنه سيصدر البيان الثلاثاء. نحن نعرف عقليته، ومدى ثباته في قراراته".

وتابع: "نحن حزانى لأنه لا يمكننا الاستمتاع إلا بمباراتين أخريين له مع ريال مدريد. ونحن نحترم قراره".

وذكر مدافع الفريق: "في النهاية هو من يختار كيف ومتى وأين، وعلينا أن ندعمه ونسعد من أجله. يوم السبت، في ملعبنا، سنقيم له حفلا رائعا فهو يستحق ذلك".

وحسب موقع "فوتبول إسبانيا"، فمن غير المرجح أن يغيّر كروس قراره.