في أربيل.. فوائد محلية وأجنبية بمعرض البناء والإعمار الدولي (صور)

2024-05-23 19:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في اليوم الثالث من فعاليات معرض أربيل الدولي للبناء والإعمار، ازداد الإقبال بشكل ملحوظ من قبل العاملين بهذا المجال للاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات المشاركة المحلية منها والأجنبية.

وذكر ماجد عادل - مدير شركة مصرية مشاركة - لوكالة شفق نيوز، إن "الاقبال في اليوم الاول لم يكن بالمستوى المطلوب لكن اليوم الثاني و الثالث نرى تزايدا ملحوظا في نسبة الاقبال اضافة الى وجود تنظيم جيد من ادارة المعرض وهذه هي المرة الاولى التي نشارك فيها هذا المعرض و هو فرصة جيدة للدخول الى السوق العراقية والاستثمار فيه".

من جانبه، قال مراد الحدوري - مدير شركة تركية مشاركة - للوكالة، إن "المعرض يفتح الباب أمام التعرف بشكل افضل على السوق و متطلباته و اهم البضائع والمتنافسين فيه خاصة واننا شركة تركية لذا فالمشاركة في هذا المعرض مهم جداً بالنسبة لنا".

وأضاف الحدوري، أن "نقطة اخرى تجعل المشاركة ضرورية وهي أن المعرض يجمع شركات عالمية من مختلف الدول العربية والاجنبية ويمكن ان تتعرف هذه الشركات من خلال المعرض على بعضهم البعض".

بدوره، أوضح عقبة لاوند - مدير شركة محلية مشاركة – خلال حديثه للوكالة: "فائدتنا في المشاركة كانت كبيرة حيث تمكنا كشركة محلية من عقد العديد من الصفقات و العقود مع الشركات الاجنبية المشاركة وهذا يساعدنا على التقدم خطوة نحو الامام على طريق التطور في مجال البناء و الاعمار".

في غضون ذلك، قال إبراهيم قدري - زائر للمعرض – للوكالة إن "إقليم كوردستان والعراق بشكل عام، يتطور بشكل سريع في مجال البناء والاعمار وإقامة هكذا فعاليات ستساهم بالطبع في تطوير قطاع البناء والإعمار".