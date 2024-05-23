مع اغلاق البورصات.. قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
2024-05-23 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
أغلقت البورصات المحلية، مساء اليوم الخميس، (23 ايار 2024)، على انخفاض لسعر صرف الدولار امام الدينار.
وبلغ سعر الصرف صباح اليوم في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 145850ديناراً للمائة دولار.
وهذه قائمة مسائية لسعر الصرف (البيع) في بغداد والمحافظات:
بغداد: 145,600 دينار
اربيل: 145,550 ديناراً
البصرة: 145,750 ديناراً
نجف: 145,700 دينار
موصل: 145,650 دينارا
كركوك: 145,600 دينار
سليمانية: 145,600 دينار
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 دينارا.