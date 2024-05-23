2024-05-23 19:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد الأمين العام لحركة أنصار الله (الحوثيون) عبد الملك الحوثي، أن تنسيق الحركة مع “المقاومين” في العراق، سيكون له إسهام إضافي بعملياتهم التي تستهدف مصالح إسرائيل في المنطقة. وقال الحوثي، إن “عملياتنا في تطور مستمر وتنسيقنا مع الإخوة في العراق سيكون له إسهام إضافي”. وأضاف: “إحدى عملياتنا العسكرية خلال هذا الأسبوع نفذت باتجاه البحر […]

ظهرت المقالة عبد الملك الحوثي يعلن تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع “المقاومة العراقية” ضد إسرائيل أولاً على ايشان.