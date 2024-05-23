العطواني: استضافة وزيرة المالية بشأن زيادة النفقات التشغيلية

2024-05-23 19:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استضافة وزيرة المالية مطلع الأسبوع المقبل بشأن جداول موازنة 2024، وازدياد النفقات التشغيلية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية إنه "سيتم استضافة وزيرة المالية مطلع الأسبوع المقبل بشأن جداول موازنة 2024، وأسباب زيادة النفقات التشغيلية فضلا عن ملف التمويل". وتابع، "اتفقنا على إنجاز مناقشات قانون تعديل الملاك في الاجتماع المقبل؛ بغية تقديمه إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه".