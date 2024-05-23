التعليم تمنح فرصة للطلبة الذين فاتهم التسجيل

2024-05-23 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، عن سماحها بإعادة تسجيل الطلبة الذين لم يسجلوا أو لم يستكملوا إجراءات التسجيل في الجامعات للسنة الدراسية 2024/2023.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انها "قررت، السماح بإعادة تسجيل الطلبة المقبولين الذين لم يسجلوا أو لم يستكملوا إجراءات التسجيل المتعلقة بقبولهم المركزي للسنة الدراسية 2024/2023".

ووفقا للبيان، أوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة، إن "إعادة التسجيل للطلبة مشروطة بعدم التحاقهم في التعليم الحكومي الخاص الصباحي أو الدراسة المسائية أو الاهلية أو في كليتي الإمام الكاظم عليه السلام او الإمام الأعظم رحمه الله".

وأكدت، إن "موعد إعادة التسجيل سيكون متاحا إلى غاية أسبوع بعد إعلان نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2025/2024 فيما سيتم اعتبار السنة الدراسية 2024/2023 سنة رسوب بحقهم".