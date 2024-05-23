وزير الكهرباء: نعمل على دعم القطاع الخاص عبر إنشاء خطوط انتاج وطنية

2024-05-23 19:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص في البلاد عبر إنشاء خطوط أنتاج وطنية. وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الوزير التقى وفد شركة الرياض للقابلوات وإئتلاف شركات الرواد لإنتاج الأسلاك والقابلوات الكهربائية. وأكد وزير الكهرباء وفقا للبيان، أنه لدينا توجه لدعم القطاع الخاص وتنشيط الحركة الصناعية في البلاد عبر إنشاء خطوط أنتاج وطنية تستقطب اليد العاملة وتساهم في سد حاجة قطاع الكهرباء من قطع الغيار. وأضاف: نحتاج إلى إنتاج أسلاك وقابلوات ١١ ، ٣٣ ، و١٣٢ ك .ف لمواكبة الطلب ومعالجة الاختناقات. واشار إلى أنه هنالك ضوابط فحوصات مختبرية ومصنعية تجريها الوزارة للمضي بالتعاملات التنافسية وفق المحددات المعتمدة. وتابع وزير الكهرباء، أنه لدى شركات القطاع الخاص تجارب ناجحة مع تشكيلات الوزارة, ونأمل تعزيزها وتطوير مالإنتاج بما يخدم ويحقق المصلحة العامة.