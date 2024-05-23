التعافي الاقتصادي يتسارع في منطقة اليورو خلال مايو الجاري

2024-05-23 19:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تسارع نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو في ايار، فيما تباطأت زيادة الأسعار التي تفرضها الشركات، حسبما أظهر مؤشر فلاش لمديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال. وارتفع المؤشر الذ يُحتسب بناء على استطلاعات شركات، من 51,7 في نيسان إلى 52,3 في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 12 شهرًا، ما يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للشهر الثالث على التوالي. ويشير رقم أعلى من 50 إلى نمو في النشاط، فيما يشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجع. ورأى سايروس دي لا روبيا الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري شريك ستاندرد آند بورز غلوبال، أن البيانات التي جُمعت عن الأسعار تُعدّ أخبار جيدة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. وقال في بيان تباطأ تضخّم أسعار التكاليف والأسعار التي تفرضها الشركات مقارنة بشهر أبريل، ما يُتوقّع أن يُطمئن المصرف المركزي الأوروبي في قراره المحتمل بخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل المقرر في السادس من يونيو. واعتبر أن هذا الاعتدال في التضخم قد لا يكون ملحوظًا بدرجة كافية لدفع البنك المركزي الأوروبي إلى الإعلان عن مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بعد تخفيضات شهر حزيران. ويتوقع مصرف هامبورغ التجاري زيادة نسبتها 0,3 بالمئة لإجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو في الربع الثاني. وكان إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو قد ارتفعت بنسبة 0,3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام على أساس ربع سنوي، وفقًا لمعهد يوروستات للإحصاء. وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إن تحسّن توقعات النشاط الاقتصادي يعكس تجددًا للتفاؤل في ألمانياوهو اتجاه يتناقض مع ذلك الذي لوحظ في فرنسا حيث أدّت العودة إلى الانكماش في النشاط الإجمالي إلى زعزعة ثقة الشركات.