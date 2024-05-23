كردستان تضمن 20 تريليونا من الموازنة.. هل ستحصل عليها "بسلاسة" لأول مرة منذ سنوات؟

2024-05-23 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فصل عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن، اليوم الخميس، (23 ايار 2024) حصة إقليم كردستان في موازنة 2024 وفقا للجداول المرسلة من مجلس الوزراء.

وقال حسن لـ "بغداد اليوم"، إن "حصة الإقليم ستكون بحدود 20 تريليونا و900 مليار دينار".

وأضاف أن "14 تريليونا و840 مليار دينار ستكون مخصصة للنفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

وبين حسن، أن "الإقليم سلم إيراداته غير النفطية إلى بغداد ونفطه أيضا يخضع لشركة سومو، وبالتالي يجب إرسال حصة الإقليم كاملة من الموازنة وحل المشاكل بين بغداد وأربيل بشكل جذري".

يذكر ان مجلس الوزراء الاتحادي، أقر في جلسة استثنائية يوم الأحد الماضي، على جداول موازنة 2024، وإحالتها الى مجلس النواب الذي تسلمها الإثنين الماضي.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، أول أمس الثلاثاء، أولى اجتماعاتها الخاصة بجداول الموازنة "بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء" وفقاً لبيان اللجنة.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار" وفقاً للسوداني.