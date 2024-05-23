درجال ويورغ يبحثان مشروع لاليغا مع العراق

2024-05-23 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال مع الإدارة الفنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA برئاسة نيفير يورغ، اليوم الخميس، مشروع لاليغا مع العراق.وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عقد- عبر الدائرة الإلكترونية- اجتماعا مع الإدارة الفنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA برئاسة «نيفير يورغ»، وحضر الاجتماع بلحسن ملوش و حسن حسان و عمرو مهيب وحضور الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم المهندس محمد فرحان، والمديرين التنفيذيين في لاليغا، وهم كل من خافيير خيمينيز وكارلوس رودريغز وانطونيو رويز، والمدير الفني وكالة للاتحاد وسام نجيب صليوة".وأضاف البيان، أن "درجال شرح تفاصيل مشروع لاليغا مع العراق، ومن أولوياته تطوير مسابقات الدوري من المحترفين وصولا إلى الفئات العمرية كافة، وكذلك تطوير المواهب عبر إنشاء مراكز الموهبة في جميع المحافظات، على أن يكون المركز الأم في العاصمة بغداد".وأشار إلى، أن "الاجتماع تطرق إلى كيفية تطوير الملاكات الإدارية والفنية والطبية عبر إقامة ورشات عمل ودورات تدريبية مكثفة بذلك، وعرض كارلوس رودريغز الإستراتيجية الخاصة بالتطوير والتي تشمل جميع القطاعات ومنها تطوير المواهب والمدربين وكذلك تطوير كل من الكرة النسوية وكرة الصالات".وواصل البيان، أن "كلا من نيفير و بلحسن ملوش وحسن حسان أوضحوا دعمهم الكامل لكل برامج التطوير، وأيضا دعمهم الكامل لملف العراق، وتم الاتفاق على عقد لقاء مرتقب وستكون هناك زيارة قريبة لمقر الاتحاد للقاء إدارة الاتحاد والإدارة الفنية فيه".