التعليم تسمح بإعادة تسجيل الطلبة الذين لم يسجلوا أو لم يستكملوا إجراءات التسجيل

2024-05-23 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، السماح بإعادة تسجيل الطلبة المقبولين الذين لم يسجلوا أو لم يستكملوا إجراءات التسجيل المتعلقة بقبولهم المركزي للسنة الدراسية 2024/2023.وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إعادة التسجيل للطلبة مشروطة بعدم التحاقهم في التعليم الحكومي الخاص الصباحي أو الدراسة المسائية أو الأهلية أو في كليتي الإمام الكاظم عليه السلام او الإمام الأعظم رحمه الله".وتابعت، أن "موعد إعادة التسجيل سيكون متاحا إلى غاية أسبوع بعد إعلان نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2025/2024، فيما سيتم اعتبار السنة الدراسية 2024/2023 سنة رسوب بحقهم".